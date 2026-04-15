Il mondo del ciclismo si distingue per le sue dinamiche complesse e le sue sfide, con alcuni corridori che riescono a imporsi nonostante le difficoltà. Wout van Aert ha affrontato diverse gare, ottenendo successi e subendo sconfitte lungo il percorso. La sua partecipazione alle competizioni si svolge in un contesto di alto livello, dove ogni risultato, positivo o negativo, viene seguito con attenzione dagli appassionati.

Il ciclismo può essere molto complicato, se non sei Pogacar o Van der Poel; ma ogni vittoria vale ancora di più, specie se inseguita per anni Le classiche monumento sono le corse ciclistiche più imponenti e importanti. Sono cinque all’anno e per oltre due anni, fino al pomeriggio di domenica, a vincerle era sempre stato uno tra Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel. La Parigi-Roubaix, la più affascinante tra le cinque, l’aveva vinta per tre anni di fila Van der Poel ed era l’unica che mancava a Pogacar, quindi quella per lui più importante. Nella Parigi-Roubaix di quest’anno, corsa domenica, ci si aspettava che a vincere fosse uno dei due. Invece, come potreste aver visto o saputo, l’ha vinta il belga Wout van Aert, uno le cui vittorie – e sconfitte – raramente sono banali.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come perde, e come vince, Wout van Aert

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Alla Parigi-Roubaix, tra i tanti spunti tecnici che emergono dal pavé, ce n’è uno che merita attenzione: Mads Pedersen, Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel utilizzano tutti pedivelle da 172,5 millimetri. - facebook.com facebook

Edoardo Affini celebra la vittoria di Wout Van Aert alla Parigi-Roubaix 2026: un momento storico che risana le ferite e resta nella memoria del ciclismo. Leggi l'articolo completo su SpazioCiclismo. x.com