Barcellona Open | Alcaraz guida il tabellone Musetti sfida Landaluce

Alcaraz è il primo nel tabellone del Barcelona Open Banc Sabadell 2026, mentre Musetti si prepara a sfidare Landaluce. La composizione del quadro delle partite è stata resa nota, con incontri tra giovani promesse e giocatori più esperti del circuito. La manifestazione si svolge sulla terra battuta e coinvolge diversi tennisti di rilievo internazionale. La competizione si apre con le prime sfide ufficiali tra i partecipanti annunciati.

Il tabellone del Barcelona Open Banc Sabadell 2026 è stato ufficialmente definito, delineando un di sfide che vede i talenti della nuova generazione contrapposti ai veterani del circuito. Dopo le recenti dinamiche vissute al BMW Open 2026 di Monaco di Baviera, la terra battuta spagnola si prepara ad accogliere un torneo profondamente mutato dalle assenze di alto profilo, con Carlos Alcaraz a guidare il seeding nella metà alta del draw. L’impatto dei forfait e la nuova gerarchia del seeding. Le ultime ore che hanno preceduto il sorteggio hanno scosso l’equilibrio del torneo, portando a una ristrutturazione dei ruoli principali. I passi indietro di Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime hanno infatti permesso a Cameron Norrie e Jack Draper di rientrare tra le teste di serie, modificando le traiettorie di molti contendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barcellona Open: Alcaraz guida il tabellone, Musetti sfida Landaluce Tabellone ATP Barcellona 2026: Musetti, sulla strada c’è Vacherot. Sonego nel quarto di AlcarazLunga, ricca di grandi nomi e da rimarcare la storia del Barcelona Open, il torneo che rende molto orgogliosa la Catalogna e che, molto prima di... Atp di Montecarlo, sorteggiato il tabellone: Musetti dal lato di Alcaraz, Sinner guida la parte bassaSorteggiato il tabellone del Rolex Montecarlo Masters, primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma dal 5 al 12 aprile al Country...