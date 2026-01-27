LIVE Alcaraz-De Minaur 7-5 3-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | prove di fuga dello spagnolo

In questa sessione di gioco, Carlos Alcaraz e Alex de Minaur si affrontano nel match valido per gli Australian Open 2026. Segui in tempo reale le fasi salienti, con aggiornamenti sui punteggi e le strategie dei due tennisti, nel rispetto di uno stile sobrio e chiaro. La partita rappresenta un momento importante nel torneo, offrendo spunti di interesse per gli appassionati di tennis e sportivi.

A-40 Fa paura quando fa frullare il dritto Alcaraz. De Minaur si supera e conquista la palla dell'uno a tre! 40-40 Prima vincente, De Minaur sa che se vince questo gioco il parziale può riaprirsi! 30-40 Comanda Alcaraz e raccoglie il forzato grazie allo spin infinito che imprime al dritto. Set point. 30-30 Prende la riga col dritto De Minaur, alza una moon ball Alcaraz su cui colpisce vincente ADM. 15-30 Ancora risposta che costruisce 34 di punto Alcaraz. 15-15 Risposta molto profonda e punto diretto dello spagnolo. 15-0 Stecca il dritto in cross Alcaraz.

