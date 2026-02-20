Castlecore la nuova tendenza per arredare casa che unisce antico e moderno
Castlecore, il nuovo stile di arredamento che combina elementi antichi e moderni, sta conquistando molte case italiane. Questo trend nasce dall’ispirazione medievale, con dettagli come travi a vista, pietre a vista e mobili in legno scuro. Le persone scelgono questa soluzione per creare ambienti accoglienti e suggestivi, simili a castelli fiabeschi. Alcuni negozi specializzati offrono ora pezzi unici ispirati all’epoca gotica. Sempre più italiani cercano di trasformare le proprie case in luoghi dal fascino storico e contemporaneo.
