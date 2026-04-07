Negli ultimi anni, le case sono cambiate molto: ora sono luoghi che ospitano diverse attività quotidiane, tra cui lavoro, relax, incontri e cura di sé. La tendenza a personalizzare gli ambienti per favorire il benessere si riflette anche in arredi e dettagli scelti con attenzione. Questa evoluzione ha portato a nuove esigenze di progettazione, con l’obiettivo di creare spazi che stimolino la felicità e il buon umore ogni giorno.

Negli ultimi anni le nostre case si sono trasformate da semplici rifugi serali a spazi carichi di funzioni: vi lavoriamo, riposiamo, socializziamo, ci prendiamo cura di noi stessi. In questo scenario post-pandemico, l’ interior design ha attraversato una vera rivoluzione emotiva. Dopo oltre un decennio dominato dall’estetica della neutralità, dal beige millennial e da un minimalismo rigoroso che rischiava di amplificare un senso di freddo e astrazione, è emerso un bisogno profondo di gioia. Stiamo assistendo al trionfo del Dopamine Decor, un approccio progettuale che mette al centro il piacere percettivo, la stimolazione sensoriale e la felicità quotidiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dopamine Decor, come arredare casa per stimolare la felicità ogni giorno

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