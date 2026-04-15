Coltellate alla madre davanti ai suoi bambini | è tentato omicidio

La Procura di Brescia ha richiesto e ottenuto il giudizio immediato per un uomo di 46 anni di origini albanesi, accusato di aver aggredito a coltellate l’ex compagna l’11 febbraio scorso. L’episodio si sarebbe verificato davanti ai loro due bambini, con l’uomo che avrebbe organizzato un agguato mentre la donna si trovava in un momento di vulnerabilità. La donna è stata ferita durante l’attacco, che ha coinvolto anche i figli presenti sul luogo.

La Procura di Brescia ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, con l'accusa di tentato omicidio, per l'uomo di 46 anni di origini albanesi che l'11 febbraio scorso avrebbe aggredito a coltellate l'ex compagna, madre di due bambini, organizzando un vero e proprio agguato mentre la donna stava.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Uccide la sorella e videochiama la madre: Questa è Noemi - Vita in Diretta 24/11/2025 Lite in casa a Desio, coltellate alla testa del padre, 26enne denunciato per tentato omicidioSi comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de… Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali... Leggi anche: Bari, stacca i macchinari alla madre malata: arrestato per tentato omicidio