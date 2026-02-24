Lite in casa a Desio coltellate alla testa del padre 26enne denunciato per tentato omicidio

Un'aggressione con un coltello alla testa del padre ha portato i carabinieri di Desio a denunciare un 26enne. La lite familiare si è trasformata in un episodio violento, quando il giovane ha colpito il genitore durante un'accesa discussione in casa. I militari sono intervenuti subito e hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite.

