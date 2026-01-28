Bari stacca i macchinari alla madre malata | arrestato per tentato omicidio
La polizia di Bari ha arrestato un uomo di 47 anni accusato di aver tentato di uccidere la madre malata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe staccato i macchinari che tenevano in vita la donna, causando un grave rischio per la sua vita. La vicenda è sotto indagine, ma al momento l’uomo si trova in manette.
Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe scollegato volontariamente gli ausili e le apparecchiature che tenevano in vita la madre anziana, gravemente malata e costretta a letto nella propria abitazione a causa di una patologia oncologica. La donna è stata soccorsa in tempo dal personale sanitario, che è riuscito a salvarle la vita. Stando a quanto riportato dagli organi di informazione locali, l'uomo, unico familiare convivente, avrebbe spiegato il suo gesto ai sanitari dicendo di volersi "rimettere alla volontà di Dio".
Bari, stacca i dispositivi di terapia della madre malata terminale: arrestato per tentato omicidio
La polizia ha arrestato un uomo che ha staccato i dispositivi di terapia della madre malata terminale a Bari.
Stacca i macchinari alla madre malata: scoperto dall'infermiera e arrestato
Un uomo di 47 anni di Bari è stato arrestato dai carabinieri dopo aver staccato i macchinari che tenevano in vita la madre malata.
