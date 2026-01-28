Bari stacca i macchinari alla madre malata | arrestato per tentato omicidio

La polizia di Bari ha arrestato un uomo di 47 anni accusato di aver tentato di uccidere la madre malata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe staccato i macchinari che tenevano in vita la donna, causando un grave rischio per la sua vita. La vicenda è sotto indagine, ma al momento l’uomo si trova in manette.

La ricostruzione dei fatti. Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe scollegato volontariamente gli ausili e le apparecchiature che tenevano in vita la madre anziana, gravemente malata e costretta a letto nella propria abitazione a causa di una patologia oncologica. La donna è stata soccorsa in tempo dal personale sanitario, che è riuscito a salvarle la vita. Le parole al personale sanitario. Stando a quanto riportato dagli organi di informazione locali, l'uomo, unico familiare convivente, avrebbe spiegato il suo gesto ai sanitari dicendo di volersi "rimettere alla volontà di Dio".

