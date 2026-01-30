Colonna del reparto di Terapia intensiva l’abbraccio dei colleghi all’infermiera Roberta arrivata alla pensione

Oggi a Lucca si sono stretti intorno a Roberta Bianchi, l’infermiera che dopo quasi 40 anni di servizio ha deciso di andare in pensione. I colleghi del reparto di Terapia intensiva le hanno dedicato un abbraccio forte e sincero, ricordando i tanti momenti passati insieme all’ospedale di Lucca, prima al “Campo di Marte” e poi al “San Luca”. Un arrivederci carico di affetto e gratitudine.

Lucca, 30 gennaio 2026 – E' andata in pensione l'infermiera Roberta Bianchi, che nei suoi quasi 40 anni di lavoro nel sistema sanitario ha sempre rappresentato all'ospedale di Lucca, prima al "Campo di Marte" e poi al "San Luca", un importante punto di riferimento. E' stata infatti un'autentica "colonna" della Terapia intensiva di Lucca, settore in cui era entrata in servizio per la prima volta nel 1994, nell'ambito di quella che era l'Azienda USL 2 e che oggi è l'Azienda USL Toscana nord ovest. Questo l'affettuoso s aluto a Roberta da parte degli operatori Asl di Lucca: "Un sentito abbraccio da tutte le colleghe ed i colleghi, infermieri, oss e medici, e un ringraziamento per l'impegno ed il buonumore profuso in questi anni, utile tanto ai pazienti quanto a chi lavorava al suo fianco.

