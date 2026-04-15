Colpo di coda del maltempo | per il terzo giorno è allerta gialla

Per il terzo giorno consecutivo, l’area interessata continua a essere sotto allerta gialla a causa delle condizioni meteo avverse. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un avviso di rischio meteo-idrogeologico che resta in vigore dalle 16 di oggi, 15 aprile, fino alla mezzanotte di giovedì 16. La segnalazione riguarda possibili criticità legate alle precipitazioni e ai fenomeni idrogeologici.

Scatta l’allerta gialla per il terzo giorno consecutivo. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di rischio meteo-idrogeologico valido dalle ore 16 di oggi, 15 aprile fino alla mezzanotte di giovedì 16. A comunicarlo è il sindaco Francesco Miccichè, che invita la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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