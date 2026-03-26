Un'ondata di freddo ha portato un'improvvisa recrudescenza delle temperature, con previsioni che indicano un ritorno di condizioni tipicamente invernali in molte zone. Le autorità hanno emesso un'allerta gialla per condizioni climatiche avverse, mentre i residenti si preparano ad affrontare un'ulteriore fase di maltempo. Le previsioni indicano che anche in città e provincia il clima rimarrà freddo fino alla fine del mese.

Previste piogge insieme a forti venti e mareggiate. Il bollettino della protezione civile La primavera può aspettare. Marzo si chiuderà infatti con un clima tipicamente invernale anche in città e provincia. Per le prossime 24 ore, in particolare, sono attese piogge e forti venti che causeranno mareggiate. Il dipartimento regionale di protezione civile ha emanato un bollettino di allerta gialla per venerdì 27 marzo che interessa anche il Messinese. Il bollettino prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e nord-orientali. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Colpo di coda dell'inverno, scatta l'allerta gialla

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