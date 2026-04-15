Colpo alla Cattedrale di Trevico | rubati oro e reliquie di valore storico
Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, una banda composta da almeno sei persone ha fatto irruzione nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico, un paese dell’Irpinia. Alle 2.50, hanno forzato l’ingresso e portato via la cassaforte, all’interno della quale si trovavano oro e reliquie di valore storico. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Trevico (AV), 15 aprile 2026 — Alle 2.50 di notte, una banda di almeno sei persone ha forzato l'ingresso della Cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico, nel cuore dell'Irpinia, trascinando via la cassaforte della chiesa. Dentro c'erano più di dieci chilogrammi d'oro e una corona datata 1934.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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