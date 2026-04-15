Colpo alla Cattedrale di Trevico | rubati oro e reliquie di valore storico

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, una banda composta da almeno sei persone ha fatto irruzione nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico, un paese dell’Irpinia. Alle 2.50, hanno forzato l’ingresso e portato via la cassaforte, all’interno della quale si trovavano oro e reliquie di valore storico. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.