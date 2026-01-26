Oro mai così prezioso | oggi quotazione oltre 5000 dollari l’oncia E’ record storico A che valore può arrivare nel 2026?

Oggi l’oro ha raggiunto un nuovo record storico, superando i 5.000 dollari per oncia e toccando i 5.100 dollari. Questa quotazione rappresenta un momento di particolare rilevanza per il mercato dei metalli preziosi. Quali sono le prospettive future e fino a quale valore potrebbe arrivare nel 2026? Analizzare le tendenze e i fattori che influenzano il prezzo dell’oro è essenziale per comprendere il suo ruolo nell’economia globale.

Roma, 26 gennaio 2026 – L’oro supera per la prima volta quota 5.000 dollari l’oncia e in mattinata è arrivato a sfiorare i 5100 dollari per 31,10 grammi di oro giallo. Oro, quotazione e rialzo record. Incertezze e motivi dell’impennata. Fino a dove può arrivare?. Sono stati così aggiornati i massimi storici del metallo prezioso sulla spinta dagli acquisti difensivi in un contesto di elevata incertezza geopolitica e commerciale e alla vigilia della riunione della Federal Reserve. Oro, quotazione e rialzo record. Il metallo prezioso segna, così, un rialzo di oltre il 2,3% e il rally si inserisce in una settimana già molto forte: l’oro ha guadagnato oltre il 10% negli ultimi 5 giorni e da inizio anno segna un progresso vicino al 18%, dopo la chiusura positiva del 2025 in cui è salito del 60%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’oro supera il record storico dei 5.000 dollari l’onciaLunedì 26 gennaio 2026, l’oro ha raggiunto un nuovo record storico, superando per la prima volta la soglia dei 5.

Oro, nuovo prezzo record: superati i 5 mila dollari l’onciaL’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando per la prima volta la soglia dei 5.

Oro, superata per la prima volta nella storia la soglia dei 5000 dollari l'oncia. Segno di una seria e allarmante incertezza mondialeL'oro ha superato per la prima volta nella storia la soglia dei 5.000 dollari, beneficiando del suo status di bene rifugio nonostante le incertezze geopolitiche, commerciali e monetarie causate dalle ... affaritaliani.it

Oro sopra i 5.000 dollari: un nuovo capitolo per i mercati globaliPhoto by Stevebidmead - Pixabay Il metallo prezioso infrange un muro psicologico e finanziario, ... msn.com

