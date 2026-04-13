L’Antimafia verso l’audizione di Delmastro L’ipotesi di un comitato sulle infiltrazioni mafiose nei partiti

Giovedì si terrà l’audizione di un membro del governo nel corso di un’indagine che riguarda infiltrazioni mafiose nella politica. Contestualmente, prosegue l’attività di indagine legata a una recente operativo a Milano, coinvolgendo anche l’analisi di un’inchiesta che prende il nome di Hydra. Le autorità stanno valutando l’ipotesi di costituire un comitato dedicato a monitorare le infiltrazioni di tipo mafioso nei partiti politici.

L’audizione di Andrea Delmastro, un nuovo filone d’indagine sulle infiltrazioni nella politica e l’inchiesta milanese Hydra, al centro di una missione giovedì in prefettura a Milano. Su questo e altro dovrà decidere domani l’ufficio di presidenza della commissione parlamentare Antimafia, convocato prima dell’audizione del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. «Spaventa Scarpinato, per questo sul Fatto Quotidiano ha chiesto di sciogliere la commissione», provocano da Fratelli d’Italia. Il calendario dei lavori fisserà la data in cui verrà ascoltato l’ex sottosegretario alla Giustizia, assicurano dalla presidenza, ma sul tavolo ci sarà anche l’ipotesi di avviare un nuovo approfondimento su mafia e politica, come chiesto dalla premier Giorgia Meloni in Aula durante le comunicazioni sul governo.🔗 Leggi su Open.online

Infiltrazioni mafiose nei partiti, svolta in Parlamento: nuova inchiesta Antimafia su impulso di MeloniUn segnale forte, a partire dalla maggioranza, affinché si faccia chiarezza sui rischi di infiltrazione dei clan nei partiti .

De Laurentiis in Antimafia: audizione sulle infiltrazioni nel calcioABBONATI A DAYITALIANEWS L’audizione a Palazzo San Macuto Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato questa mattina dalla Commissione parlamentare...