“Questa è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo quindi la responsabilità politica “. Ma né Andrea Delmastro né Giusi Bartolozzi si toccano. Nel day after della sconfitta al referendum, Carlo Nordio parla a SkyTg24 e fa mea culpa per l’esito del voto: “Se vi sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione ammetto che sono stati anche i miei”, dice il ministro della Giustizia. Ma subito ributta la palla del campo opposto: “Però è anche vero che la frase più contestata, che era quella sul cosiddetto sistema mafioso, non l’ho mai detta: è stata una citazione che ho fatto della dichiarazione di un pubblico ministero (Nino Di Matteo, ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio: “Mi assumo la responsabilità politica della sconfitta”. Ma blinda Delmastro: “Chiarirà”. E Bartolozzi “non è in discussione”

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