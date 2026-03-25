Autotrasportatori fermi | Situazione molto grave Poi la revoca dello sciopero

Gli autotrasportatori che avevano avviato uno sciopero da due giorni presso il porto di Ravenna hanno deciso di revocarlo, dopo un lungo incontro con i rappresentanti sindacali e le parti coinvolte. La situazione, che era stata definita molto grave dai manifestanti, si è conclusa con questa decisione. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui prossimi passi.

Dopo un lungo incontro con gli scioperanti e i loro rappresentanti sindacali è stata confermata la revoca dello sciopero in atto da due giorni al porto di Ravenna. La protesta degli autotrasportatori indipendenti, i cosiddetti "padroncini", proprietari del proprio mezzo di lavoro, si è quindi conclusa con un giorno di anticipo. "Un’iniziativa pacifica – spiegavano i manifestanti – contro il caro gasolio". In una trentina avevano incrociato le braccia all’imboccatura del Tcr, il Terminal Container Ravenna, ma il passaggio degli autoarticolati non era stato bloccato. Secondo i partecipanti, sarebbero stati in totale circa un centinaio quelli che avrebbero rinunciato a fornire il servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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