Coca ecstasy e polvere rosa | incastrato e arrestato a causa della Smart

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato fermato a bordo di una vettura Smart. Durante il controllo, sono stati trovati in suo possesso sei grammi di cocaina e circa 250 euro in contanti. In casa sono state rinvenute anche 250 grammi di sostanze stupefacenti di colore rosa, simili alla cocaina. L’individuazione delle sostanze e il sequestro dei soldi hanno portato all’arresto e a un’indagine sulle attività illecite.

In tasca aveva sei grammi di coca e contanti per circa 250 euro. A casa 250 grammi di sostanze stupefacenti simili alla cocaina rosa (fenitilammina di colore rosa, per essere precisi). E per lui sono scattate le manette, arrestato dagli agenti della sesta sezione della squadra mobile. È successo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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