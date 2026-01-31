Durante un controllo a Faenza, le Volanti hanno arrestato un uomo trovato con droga addosso. Aveva cinque involucri di cocaina e 21 pasticche di ecstasy. I poliziotti lo hanno fermato e, durante la perquisizione, hanno scoperto le sostanze stupefacenti nascosta nel suo zaino. Ora si trova in cella in attesa di processo.

Quando è stato fermato per un controllo dagli agenti delle Volanti a Faenza aveva addosso cinque involucri di cocaina e 21 pasticche di ecstasy. Considerando che il 32enne di origine senegalese, di professione bracciante agricolo, già era sottoposto all’obbligo di firma da agosto quando era stato arrestato sempre per questioni di droga, i poliziotti hanno proceduto a effettuare una perquisizione domiciliare. E, arrivati nell’abitazione manfreda dove l’uomo vive in affitto con il padre e lo zio, all’interno di un trolley appoggiato su un mobile della cucina è emersa dell’altra droga, di tre tipi diversi: altri dodici involucri di cocaina, altre sei pasticche di ecstasy e 600 grammi, suddivisi in sei panetti, di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e 885 euro in banconote di piccolo taglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Coca’, ecstasy e hashish. Arrestato per spaccio

Approfondimenti su Faenza Spaccio

Un ventiseienne tunisino è stato arrestato ad Agrigento dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui hashish ed ecstasy.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

COCAINA E HASHISH, 28 ENNE ARRESTATO PER SPACCIO TRA CADORE E AMPEZZO | 23/08/2025

Ultime notizie su Faenza Spaccio

Argomenti discussi: ‘Coca’, ecstasy e hashish. Arrestato per spaccio; Ecstasy e droghe sintetiche, la Svizzera è un mercato interessante; Cocaina, ecstasy, Mdma, sequestri per 10 chili: ecco i nomi dei sette triestini a processo; Droga nascosta in auto. Un 37enne al Marino.

‘Coca’, ecstasy e hashish. Arrestato per spaccioL’uomo, un 32enne senegalese residente a Faenza, era già stato trovato con degli stupefacenti ad agosto. Ora è ai domiciliari ma potrà andare al lavoro. ilrestodelcarlino.it

Faenza, spaccio di cocaina, ecstasy e hashish: 32enne ai domiciliariA Faenza, un uomo di 32 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia di ... corriereromagna.it

Stranieri indagati per detenzione e spaccio di hashish, cocaina ed ecstasy; attività monitorata dalla polizia e telecamere di sorveglianza. - facebook.com facebook