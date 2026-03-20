Oggi all’Atp Miami 2026 si svolge il quarto giorno di incontri, con cinque tennisti italiani che scendono in campo all’Hard Rock Stadium. Tra loro ci sono Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, impegnati in diverse partite del Masters 1000 in Florida. L’evento si svolge in un’atmosfera di grande attenzione e coinvolgimento per il pubblico presente e gli appassionati che seguono le sfide da casa.

Quarto giorno di incontri all’ Atp Miami 2026, Masters 1000 della Florida. Sono cinque gli azzurri che scendono in campo oggi all’Hard Rock Stadium: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Slittano, invece, le partite di Luciano Darderi e Jannik Sinner che dovrebbero esordire sabato. Niente da fare per Mattia Bellucci, eliminato nella notte dallo statunitense Alex Michelsen per 6-2 6-1, e per Lorenzo Musetti, che ha dato forfait per un affaticamento muscolare al braccio destro. Gli azzurri in campo oggi all’Atp Miami 2026. Arnaldi VS Shevchenko, non prima delle 17.20. Berrettini VS Bublik, non prima delle 18. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Berrettini e Cobolli oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederli

Articoli correlati

Matteo Berrettini oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederloMatteo Berrettini fa il suo esordio all’Atp Miami 2026, Masters 1000 della Florida.

Atp Miami, tutti gli italiani in campo oggi: tocca ancora a Berrettini, poi Cobolli e Paolini | Il programma e dove vedereIn attesa di Jannik Sinner, che scenderà in campo domani (orario ancora da definirer), l‘Italia del tennis sarà già protagonista oggi, 20 marzo, a...

SINNER SCRIVE ancora la STORIA. Indian Wells, il GIORNO DOPO

Tutto quello che riguarda Atp Miami

Temi più discussi: Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Masters 1000 Miami, 6 italiani in main draw: il tabellone; Il tabellone del Masters 1000 di Miami; ATP Miami Open 2026, il tabellone maschile e femminile: Sinner contro Dzumhur o un qualificato al primo turno.

Atp Miami, gli italiani in campo oggiQuattro nel maschile, due nel femminile: saranno sei gli italiani protagonisti in questo venerdì a Miami. Per quanto riguarda gli uomini, oltre a Berrettini, in campo anche Matteo Arnaldi per il primo ... ilfattoquotidiano.it

Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Darderi, Paolini, Cocciaretto, 6 italiani oggi in campo a Miami: a che ora e dove vederliNella quarta giornata del Masters 1000 in Florida azzurre e azzurri protagonisti. Da seguire anche l'esordio di Alcaraz contro il baby talento brasiliano Fonseca, che sogna l'impresa ... today.it

ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa Tsitsipas x.com

MIAMI OPEN ATP 1000 18 - 29 Marzo Da INDIAN WELLS alla FLORIDA ...dalla Costa OVEST a quella EST prosegue sul Cemento il secondo Masters1000 di Stagione Dopo il Trionfo di INDIAN WELLS... JANNIK SINNER proverà a completare il SUNSHINE D - facebook.com facebook