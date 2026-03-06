Cobolli-Kecmanovic oggi in tv ATP Indian Wells 2026 | orario programma streaming

Oggi il tennista romano torna in campo durante l’ATP Indian Wells 2026, dopo aver vinto ad Acapulco. In Messico ha mostrato un livello di gioco molto elevato e ora cerca di ripetersi al Masters 1000 di Indian Wells. L’evento si svolge con orario e programma specifici, e sarà possibile seguire le partite anche in streaming.

Flavio Cobolli torna in campo dopo il trionfo di Acapulco. In Messico, il tennista romano ha espresso un livello molto alto e l'obiettivo è quello di replicare nel Masters1000 di Indian Wells. Dall'altra parte del campo ci sarà un avversario che l'azzurro ha affrontato proprio nel torneo messicano e sconfitto nel proprio percorso. Il riferimento è al serbo Miomir Kecmanovic. Una sfida molto dura del "500" centroamericano in cui le grandi qualità di colpitore di Kecmanovic sono state disinnescate dal tennis eccezionale in difesa di Flavio. Servirà una prestazione su quella falsariga perchè il balcanico è in un momento in cui il suo gioco di grande impatto sta funzionando.