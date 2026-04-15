Cobas | Recupero precari e nuovo personale per il rilancio della Bms

Il Cobas ha dichiarato che per il rilancio della Brindisi Multiservizi è necessario stabilizzare i precari attualmente in servizio e assumere nuovo personale con specializzazione. La questione riguarda la gestione del personale e le modalità di rafforzamento dell'azienda pubblica. La richiesta è stata avanzata in vista di migliorare le attività e le funzionalità dell'ente nel territorio.

BRINDISI - Questione Brindisi Multiservizi, il Cobas afferma che per il rilancio servono la stabilizzazione dei precari e nuovo personale specializzato. Il sindacato ha incontrato nel pomeriggio di ieri (martedì 14 aprile 2026) il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, unitamente al Commissario.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Sudd Cobas in piazza a Firenze per 'via crucis' dei precari agli UffiziFirenze, 9 aprile 2026 - Una 'via crucis' del precariato, con stazioni costellate di contratti a termine, disoccupazione, ammortizzatori sociali non... Scatti di anzianità personale scuola, è previsto il recupero economico dell’anno 2013 ai fini della carriera?Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è... Altri aggiornamenti Si parla di: I COBAS sul contratto Scuola 2025-2027: il pesce d’aprile degli aumenti. Catanzaro, Si Cobas: proroga e stabilizzazione dei precari alla DulbeccoCatanzaro, Si Cobas chiede proroga e stabilizzazione dei contratti precari alla Dulbecco dopo la delibera sugli Oss. catanzaroinforma.it I COBAS sul contratto Scuola 2025-2027: il pesce d’aprile degli aumentiIl 1° aprile 2026 è stato sottoscritta, presso l’ARaN, l’ipotesi di accordo per la parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2 ... tecnicadellascuola.it