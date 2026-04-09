Sudd Cobas in piazza a Firenze per ' via crucis' dei precari agli Uffizi

Il 9 aprile 2026 si sono svolte a Firenze manifestazioni dei sindacati Sudd Cobas, che hanno attraversato le strade della città con una 'via crucis' dedicata ai lavoratori precari in vista degli Uffizi. Le diverse tappe hanno rappresentato momenti di protesta, con alcuni partecipanti che hanno portato cartelli e striscioni. La manifestazione è stata accompagnata da un corteo che ha attraversato il centro storico, attirando l’attenzione di passanti e media locali.

Firenze, 9 aprile 2026 - Una 'via crucis' del precariato, con stazioni costellate di contratti a termine, disoccupazione, ammortizzatori sociali non corrisposti: è l'installazione al centro del flash mob organizzato in piazza Duomo a Firenze dal sindacato Sudd Cobas, nell'ambito dell'agitazione dei precari storici delle Gallerie degli Uffizi, che è oggetto dell'incontro di oggi con il consigliere del presidente della Regione Toscana per le crisi aziendali, Valerio Fabiani, in corso nella sede della Regione proprio in piazza Duomo. "Non c'è ragione per cui un museo come gli Uffizi che fa milioni di fatturato ogni anno tenga i lavoratori e le... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sudd Cobas in piazza a Firenze per 'via crucis' dei precari agli Uffizi Protesta Sudd Cobas a Firenze a favore degli operai in TurchiaFirenze, 7 aprile 2026 – Protesta del sindacato Sudd Cobas davanti alle vetrine di Zara di Firenze, in centro, per chiedere di intervenire rispetto a... Leggi anche: Piazza Italia in amministrazione giudiziaria, Sudd Cobas: “Colpire il committente capofila” Temi più discussi: Protesta Sudd Cobas a Firenze a favore degli operai in Turchia; Protesta di Sudd Cobas per i precari storici degli Uffizi; Sabato a Prato antifascisti in piazza contro la manifestazione sulla remigrazione; FIRENZE: CONTINUA LA MOBILITAZIONE DI PRECARI E PRECARIE DEI MUSEI. OCCUPATA LA GIUNTA REGIONALE TOSCANA. Sudd Cobas in piazza a Firenze per 'via crucis' dei precari agli UffiziFlash mob del sindacato a margine di un incontro con la Regione Toscana. Dalla Regione però arrivano rassicurazioni ... lanazione.it Firenze, in piazza la «via crucis» dei precari agli Uffizi: «Chiediamo stabilizzazioni»Sudd Cobas davanti alla Regione a Firenze per chiedere la stabilizzazione dei lavoratori museali: «Dopo il cambio di appalto, con il subentro di CoopCulture molti sono rimasti fuori e chi ancora lavor ... corrierefiorentino.corriere.it In piazza Duomo a Firenze il Flash-mob promosso dai Sudd Cobas "La via Crucis dei precari" storici dei musei fiorentini mentre in Regione Toscana si tiene l'incontro con l'Unità di Crisi. #controradionews - facebook.com facebook