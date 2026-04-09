Scatti di anzianità personale scuola è previsto il recupero economico dell’anno 2013 ai fini della carriera?

Durante il question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è discusso del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. In particolare, si è parlato degli scatti di anzianità del personale scolastico e del possibile recupero economico dell’anno 2013 ai fini della carriera.

Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è affrontato il tema del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’intesa economica firmata il 1° aprile e sugli effetti previsti per il personale scolastico, con riferimento a tempi e modalità degli aumenti e degli arretrati. Ma non è mancata la domanda "tradizionale" sul recupero del 2013. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scatti di anzianità, riconoscimento dell’anno 2013 ancora possibile?Nel question time del 24 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale di ANIEF,...

Contratto scuola, Pizzo (Uil Scuola Rua): “Il recupero dell’anno 2013 è un punto irrinunciabile”. INTERVISTAL'11 marzo si è aperto all'Aran il tavolo per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, che interessa 1.

Temi più discussi: Scatti di anzianità, riconoscimento dell’anno 2013 ancora possibile?; Scatti di anzianità fuori dalla sostitutiva del 5%; Contratto scuola, c'è la firma per gli insegnanti: aumenti fino a 137 euro (e 800 euro di arretrati); Anzianità di servizio e trasferimento dipendenti PA.

Scatti di anzianità, riconoscimento dell’anno 2013 ancora possibile?Nel question time del 24 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico ... orizzontescuola.it

Scatti di anzianità metalmeccanici 2026/ Nuovi importi e regole aggiornateGli scatti di anzianità nei contratti metalmeccanici, nel 2026 devono sottostare a nuove regole e importi specifici. Gli scatti di anzianità nei contratti metalmeccanici seguono nel 2026 delle regole ... ilsussidiario.net

Alcuni scatti della giornata di ieri a Segariu, durante il concerto di Pasquetta! Un sole splendido, tante voci che cantano insieme e tutta la gioia della musica che unisce - facebook.com facebook