Clima Tuvalu sfida il mondo | il summit che anticipa la Cop31

Tuvalu si prepara a ospitare un incontro tra i principali rappresentanti internazionali in vista del prossimo summit sul clima, che si terrà tra pochi mesi. L’obiettivo è discutere le strategie e le azioni da intraprendere per fronteggiare le sfide ambientali che coinvolgono anche le piccole isole e le nazioni più vulnerabili. L’appuntamento si concentra sulle questioni legate alla crisi climatica e alle possibili soluzioni da adottare a livello globale.

In previsione del prossimo summit climatico mondiale, Tuvalu si appresta a ospitare un incontro cruciale tra i vertici globali per affrontare l’emergenza ambientale. Questo evento preparatorio, previsto per il mese di ottobre nelle isole del Pacifico, fungerà da trampolino di lancio per la Cop31 che si terrà ad Antalya, in Turchia, tra l’11 e il 12 novembre. La decisione di spostare l’attenzione diplomatica verso le nazioni più vulnerabili non è casuale. Il ministro turco incaricato della presidenza della conferenza, Murat Kurum, ha ufficializzato i piani per questo incontro preliminare nelle Fiji e a Tuvalu, dopo una disputa riguardante i diritti di accoglienza con l’Australia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clima, Tuvalu sfida il mondo: il summit che anticipa la Cop31 Zone umide, “elementi chiave”: una sfida per il futuro tra tutela dell’acqua e clima che cambiaGrosseto, 2 febbraio 2026 – Le zone umide non sono solo ecosistemi preziosi dal punto di vista naturalistico, ma sono anche "elementi chiave per la... Leggi anche: Ue, la sfida della competitività: oggi il summit nel castello belga