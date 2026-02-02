Zone umide elementi chiave | una sfida per il futuro tra tutela dell’acqua e clima che cambia

Grosseto si prepara a una nuova sfida: proteggere le zone umide, che sono fondamentali per mantenere l'acqua pulita e contrastare i cambiamenti climatici. Questi territori non sono solo habitat ricchi di biodiversità, ma anche elementi chiave per il ciclo dell’acqua. La loro tutela diventa una priorità per garantire un futuro sostenibile e affrontare le criticità legate all’ambiente.

Grosseto, 2 febbraio 2026 – Le zone umide non sono solo ecosistemi preziosi dal punto di vista naturalistico, ma sono anche " elementi chiave per la tutela della risorsa idrica: la loro importanza nel ciclo dell'acqua ne rende imprescindibile l'azione di tutela e di ripristino". E’ quanto ha affermato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in un videomessaggio inviato al convegno ' Terre e acque di confine: la sfida delle zone umide ' a Castiglione della Pescaia (e più esattamente nella Riserva di Diaccia Botrona), evento di Anbi nazionale per la Giornata mondiale delle zone umide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

