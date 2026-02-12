Questa mattina a Bruxelles si tiene il vertice tra i leader europei nel castello belga. Al centro della discussione c’è il debito comune, che i capi di stato considerano l’unico strumento per far restare l’Europa al passo di Stati Uniti e Cina. La sfida principale resta aumentare la competitività senza perdere di vista la stabilità finanziaria.

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) - Il debito comune è "l'unico modo" che l'Unione europea ha per rimanere competitiva con gli Stati Uniti d'America e la Cina. Da soli, gli Stati nazionali europei sono destinati a soccombere. Il presidente francese Emmanuel Macron, da Anversa, ha ribadito la linea della Francia, alla vigilia del summit informale di oggi dedicato alla competitività dell'Ue nel castello di Alden-Biesen, nel Limburgo. Il premier belga Bart De Wever, leader dell'N-Va fiammingo, ha confermato il senso di urgenza condiviso dai capi di Stato e di governo europei, dicendo che la situazione dell'industria in Belgio, Francia e Germania è semplicemente "drammatica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue, la sfida della competitività: oggi il summit nel castello belga

Questa mattina, i leader di Italia e Germania, Meloni e Merz, hanno deciso di incontrarsi prima del summit ufficiale dell’Unione europea.

