Masters of the Universe | Il teaser anticipa l’uscita del trailer domani

Amazon MGM Studios ha condiviso un teaser di Masters of the Universe, il reboot live-action del celebre action-fantasy degli anni ’80. Il breve video anticipa l’arrivo del trailer completo, previsto per domani. La nuova versione promette di reinterpretare il classico in chiave moderna, mantenendo intatto il fascino originale e suscitando l’interesse dei fan e degli appassionati del genere.

Amazon MGM Studios ha rilasciato oggi un teaser per Masters of the Universe, il reboot live-action del classico action-fantasy degli anni ’80, che anticipa l’uscita del trailer domani. Il video breve e misterioso crea grande attesa per il film che riporterà sul grande schermo He-Man e i suoi nemici eterni. Il breve video è un montaggio suggestivo di eventi provenienti dagli anni ottanta, con un finale in crescendo che offri un primo sguardo a Nicholas Galitzine nei panni di He-Man, all’iconica spada del potere, ma anche ad na scena di battaglia contro forze oscure. Masters of the Universe uscirà nelle sale USA dal 5 giugno 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Masters of the Universe: Il primo teaser trailer rivela un ritorno perfetto a Eternia. Ecco il cast e la data di uscitaIl primo teaser trailer di Masters of the Universe annuncia il ritorno del celebre universo di Eternia, con un cast rinnovato e una data di uscita imminente.

