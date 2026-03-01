Amministrative a Tricase Claudio Pispero si aggiunge ai nomi in corsa

Claudio Pispero è stato scelto da Fratelli d’Italia come candidato alle prossime amministrative a Tricase. L’avvocato, già assessore nella giunta precedente, ha ricevuto il via libera durante una riunione tenutasi giovedì. La decisione finale ha superato di misura un’ipotesi alternativa che stava emergendo nelle discussioni interne al partito.

TRICASE – Sarà Claudio Pispero il nome che Fratelli d'Italia schiererà alle amministrative di Tricase: l'avvocato, già assessore nella giunta Musarò, ha ottenuto il via libera da una riunione tenutasi giovedì, battendo al fotofinish l'ipotesi che stava prendendo piede di virare sul nome di.