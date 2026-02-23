Idoli – Fino all’ultima corsa | trailer italiano MotoGP e adrenalina con Claudio Santamaria – al cinema 19 marzo!

Warner Bros. Pictures Italia ha rilasciato oggi il trailer italiano di Idoli – Fino all’ultima corsa, il film diretto da Mat Whitecross ambientato nel mondo del campionato mondiale MotoGP™. Il film arriverà nelle sale italiane il 19 marzo 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il trailer mostra l’intensità delle corse, le tensioni familiari e l’adrenalina pura di un racconto che esplora il rapporto tra un padre e un figlio: Antonio Belardi ( Claudio Santamaria ), ex pilota segnato da un trauma del passato, e Edu ( Óscar Casas ), giovane pilota talentuoso ma impulsivo. Antonio accetta di allenare il figlio solo a patto che segua una disciplina ferrea, senza distrazioni – inclusa l’amore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

