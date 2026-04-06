Il prossimo 9 aprile a Trento, Claudio Baglioni riceverà la Farfalla del Trentino durante una cerimonia dedicata. La premiazione si svolgerà in un evento che celebra il legame tra arte e identità del territorio. Durante la stessa occasione, sarà annunciata una sorpresa relativa al progetto GrandTour. La cerimonia si terrà in una location pubblica e sarà aperta al pubblico.

Claudio Baglioni riceverà a Trento la Farfalla del Trentino il prossimo 9 aprile, in una cerimonia dedicata al connubio tra espressione artistica e identità locale. L’evento si svolgerà alle ore 16:30 presso la Sala Depero, situata all’interno del Palazzo della Provincia in piazza Dante. L’istituzione autonoma di Trento assegna questo riconoscimento a figure che hanno saputo promuovere l’immagine e i valori culturali del territorio. Il premio celebra un percorso professionale che supera i cinquant’anni di attività. Tra i successi che hanno segnato la storia della musica italiana e che accompagnano l’artista figurano brani come La vita è adesso, E tu come stai? e Questo piccolo grande amore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baglioni a Trento: premio Farfalla e sorpresa sul GrandTour

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