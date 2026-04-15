Clan Schiavone e Russo | sequestrati 2 milioni tra appalti e politica

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un sequestro di beni di oltre 2 milioni di euro, coinvolgendo le strutture finanziarie del clan Schiavone e della fazione Russo a Santa Maria Capua Vetere. L’operazione si inserisce in un’indagine che ha riguardato appalti pubblici e rapporti con ambienti politici. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche.

La Direzione Investigativa Antimafia ha colpito duramente le strutture finanziarie del clan Schiavone e della fazione Russo a Santa Maria Capua Vetere, con un sequestro di beni che supera i 2 milioni di euro. L’operazione, disposta dal Tribunale della sezione Misure di Prevenzione, coinvolge un imprenditore edile e un uomo ritenuto strategico per i rapporti tra criminalità e politica locale. L’imprenditore dei marmi e il sistema delle scatole cinesi. Dante Apicella, figura già condannata definitivamente nel processo Spartacus, è uno dei protagonisti dell’azione giudiziaria odierna. L’uomo, legato agli Schiavone, ha gestito un vasto giro d’affari concentrato sul settore dei materiali per la cantieristica stradale, come il porfido e i marmi, arrivando a esercitare una posizione di monopolio negli appalti privati e pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clan Schiavone e Russo: sequestrati 2 milioni tra appalti e politica Notizie correlate Clan Santapaola: sequestrati 11 milioni in beni tra CataniaUn’operazione di polizia ha portato al sequestro di beni immobiliari e finanziari per un valore che sfiora gli 11 milioni di euro, colpendo... Clan Troncone: 5 milioni sequestrati a NapoliLa macchina della giustizia ha fatto scattare un ingranaggio pesante nella zona occidentale di Napoli. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Camorra, sequestri per 2 milioni a imprenditore del mattone e collaboratore del politico; Pizzo dei Casalesi, l'imputato: Non posso pagare le colpe di essere il nipote di Sebastiano Panaro; Maxi sequestro da 2 milioni al clan dei Casalesi: colpiti imprenditori, società e beni. ECCO I NOMI. SOLDI & CAMORRA. Sequestro da 2 MILIONI di euro a un imprenditore del clan Schiavone e al braccio destro di un politicoSANTA MARIA CAPUA VETERE – Dopo un primo lancio della notizia dato questa mattina, emergono ora i nomi degli coinvolti nel doppio blitz effettuato dalla Dia nel casertano. Ricapitolando: il Tribunale ... casertace.net SOLDI & CAMORRA. Sequestrato milioni di euro a imprenditore del clan Schiavone e al braccio destro di un politicoSANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, ha emesso due provvedimenti di sequestro che vengono eseguiti in queste ore dalla Direzione Investig ... casertace.net ECCO I NOMI. SOLDI & CAMORRA. Sequestro da 2 MILIONI di euro a un imprenditore del clan Schiavone e al braccio destro di un politico facebook