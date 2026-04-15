Clan Schiavone e Russo | sequestrati 2 milioni tra appalti e politica

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un sequestro di beni di oltre 2 milioni di euro, coinvolgendo le strutture finanziarie del clan Schiavone e della fazione Russo a Santa Maria Capua Vetere. L’operazione si inserisce in un’indagine che ha riguardato appalti pubblici e rapporti con ambienti politici. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche.

La Direzione Investigativa Antimafia ha colpito duramente le strutture finanziarie del clan Schiavone e della fazione Russo a Santa Maria Capua Vetere, con un sequestro di beni che supera i 2 milioni di euro. L’operazione, disposta dal Tribunale della sezione Misure di Prevenzione, coinvolge un imprenditore edile e un uomo ritenuto strategico per i rapporti tra criminalità e politica locale. L’imprenditore dei marmi e il sistema delle scatole cinesi. Dante Apicella, figura già condannata definitivamente nel processo Spartacus, è uno dei protagonisti dell’azione giudiziaria odierna. L’uomo, legato agli Schiavone, ha gestito un vasto giro d’affari concentrato sul settore dei materiali per la cantieristica stradale, come il porfido e i marmi, arrivando a esercitare una posizione di monopolio negli appalti privati e pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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