Clan Troncone | 5 milioni sequestrati a Napoli

La polizia ha sequestrato cinque milioni di euro a Napoli, nel corso di un'operazione contro il clan Troncone. Le autorità hanno eseguito i sequestri nella zona occidentale della città, portando avanti un'azione mirata contro presunti patrimoni illeciti. L’intervento si è concluso con il ritiro di ingenti somme di denaro dalle disponibilità del clan.

La macchina della giustizia ha fatto scattare un ingranaggio pesante nella zona occidentale di Napoli. Nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo 2026, le forze dell'ordine hanno messo sotto sequestro un patrimonio stimato in cinque milioni di euro, attribuibile a Luigi Troncone, figura chiave del clan omonimo radicato tra Fuorigrotta e Soccavo. L'intervento, eseguito dalla Polizia di Stato su proposta del Questore di Napoli e decreto del Tribunale locale, non è un atto isolato ma il culmine di un'indagine che ha mappato anni di attività criminale nel quartiere. Il provvedimento colpisce direttamente il patrimonio dell'indagato, bloccando la circolazione di beni acquisiti presumibilmente con proventi illeciti.