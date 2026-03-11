Clan Santapaola | sequestrati 11 milioni in beni tra Catania

Una vasta operazione di polizia ha portato al sequestro di beni immobili e finanziari per circa 11 milioni di euro, appartenenti al clan Santapaola-Ercolano. I controlli hanno interessato diverse proprietà nella zona di Catania, con l’obiettivo di mettere sotto sequestro il patrimonio ritenuto illecito. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia contro le attività criminali legate a questa organizzazione.

Un’operazione di polizia ha portato al sequestro di beni immobiliari e finanziari per un valore che sfiora gli 11 milioni di euro, colpendo direttamente il patrimonio riconducibile al clan Santapaola-Ercolano. L’intervento, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, ha messo sotto controllo un vasto complesso immobiliare composto da sessantadue edifici e sedici terreni sparsi tra le province di Catania e Arezzo. I due soggetti principali coinvolti sono un cinquantasettenne identificato come elemento chiave del sodalizio nel quartiere Picanello e un imprenditore edile considerato organicamente legato agli interessi criminali della famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

