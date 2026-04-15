Due uomini già in custodia sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta con l’accusa di aver preso parte a un’aggressione che ha coinvolto un 44enne. L’uomo è stato ferito al volto con un’arma da taglio durante un episodio avvenuto nel territorio casertano. Le indagini, condotte dagli investigatori, hanno portato alla notifica degli ordini di custodia.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta hanno arrestato due individui già detenuti per una violenta aggressione avvenuta nel territorio casertano, in cui un uomo di 44 anni è rimasto vittima di un ferimento al volto con un’arma da taglio. L’episodio, che ha causato uno sfregio permanente alla vittima, è riconducibile al clan Picca-Di Martino, organizzazione che esercita la propria influenza nei comuni di Teverola, Carinaro e nelle zone limitrofe. La dinamica dell’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine. L’azione criminale si è consumata il 14 aprile 2026 e ha coinvolti due membri del sodalizio criminale, i quali sono stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clan Picca-Di Martino: arrestati due criminali per lo sfregio al 44enne

Sfregio al volto di un 44enne per affermare potenza clan, due arrestiTempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di Caserta hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere a due esponenti già detenuti del...

Armi e aggressioni nell’Agro Aversano, due arresti nel clan Picca-Di MartinoNuovo sviluppo nell’ambito di un’inchiesta antimafia tra le province di Napoli e Caserta.