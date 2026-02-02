Città Metropolitana anche Castello di Cisterna ha il suo istituto superiore | domani l’inaugurazione della succursale del Liceo Serao nel Plesso Rodari
Domani a Castello di Cisterna si tiene l’inaugurazione della nuova succursale del Liceo “Matilde Serao”. La scuola apre le porte con visite guidate e un Open Day, offrendo agli studenti e alle famiglie un’occasione per conoscere da vicino la nuova sede nel Plesso Rodari. L’evento segna un passo importante per l’istruzione nella città, che ora può contare su un istituto superiore in più.
Domani l’inaugurazione della nuova sede succursale del Liceo “Matilde Serao” a Castello di Cisterna, tra visite guidate e Open Day.. “ Uno spazio per il futuro, una nuova sede, un nuovo inizio, un luogo pensato per imparare, incontrarsi, crescere”: è questo lo slogan scelto dagli studenti per celebrare l’inaugurazione del primo istituto scolastico superiore realizzato dalla Città Metropolitana di Napoli nel comune di Castello di Cisterna. Si terrà domani, sabato 31 gennaio, infatti, alle ore 9, la cerimonia del taglio del nastro della nuova sede succursale del Liceo “ Matilde Serao ” di Pomigliano d’Arco edificata dall’Ente metropolitano recuperando il Plesso Rodari di via Manzoni, per l’appunto, a Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
