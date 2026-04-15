Durante le riprese del dating show trasmesso su Canale 5 il 14 aprile 2026, sono state registrate scene che mostrano un bacio tra Ciro ed Elisa, suscitando reazioni tra le altre corteggiatrici. Le immagini hanno scatenato un confronto acceso tra le partecipanti, portando a un aumento di tensione all’interno del programma. La registrazione, ora diffusa pubblicamente, ha attirato l’attenzione sui cambiamenti nei rapporti tra i protagonisti del Trono Classico.

Le recenti registrazioni del dating show di Canale 5, avvenute il 14 aprile 2026, hanno portato alla luce una trasformazione radicale nei rapporti sentimentali all’interno del Trono Classico. Il fulcro della tensione narrativa si è spostato su Ciro Solimeno, la cui frequentazione con Elisa Leonardi ha subito un’accelerazione improvvisa, scatenando reazioni emotive profonde e decisioni drastiche da parte delle altre partecipanti coinvolte. L’evoluzione del legame tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. Durante l’ultima esterna documentata, il rapporto tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi ha superato le fasi precedenti di conoscenza, approdando a un momento di forte intensità affettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciro e Elisa: bacio e amore folle, scoppia il caos tra le corteggiatrici

Uomini e Donne, Trono Classico - Le corteggiatrici contro Ciro

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