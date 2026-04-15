L’Avellino prosegue il suo cammino vincente con dieci successi consecutivi, un record che testimonia il buon momento della squadra. La squadra si presenta compatta e in crescita, mentre il gruppo rimane il punto di forza principale. Le partite si susseguono e i risultati confermano la solidità del team, che si prepara alla prossima sfida con fiducia. La società e l’allenatore osservano con attenzione l’andamento del gruppo, concentrati sulla continuità.

Tempo di lettura: 2 minuti Dieci vittorie consecutive e una Scandone Avellino che continua a crescere partita dopo partita. Dopo il successo contro la Tiber Roma, a fare il punto è il playmaker Antonio Cioppa, tra i protagonisti del momento positivo dei biancoverdi: “Penso che il segreto di queste dieci vittorie consecutive sia stato il fatto che ognuno di noi abbia messo un po’ di se stesso da parte per far emergere sempre di più il gruppo “. Un concetto chiaro, che la squadra ha consolidato nel tempo: “Questa cosa, partita dopo partita, l’abbiamo dimostrata e confermata. Dobbiamo continuare su questa strada”. Determinante anche l’apporto dei nuovi arrivati, che hanno alzato ulteriormente il livello complessivo della squadra: “Con l’innesto dei nuovi giocatori abbiamo innalzato ancora di più il nostro livello.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cioppa analizza il momento: “Il gruppo è la nostra forza”

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Chivu a Sky Sport: «L’abbraccio a Barella indica una particolarità del gruppo. La nostra forza sta in questo aspetto»di Paolo MoramarcoChivu a Sky Sport ha parlato in vista della sfida contro il Como.