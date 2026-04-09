Chivu a Sky Sport | L’abbraccio a Barella indica una particolarità del gruppo La nostra forza sta in questo aspetto

Da internews24.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista della partita contro il Como. Ha commentato l’abbraccio tra i giocatori, sottolineando che rappresenta una caratteristica del gruppo e un elemento di forza per la squadra. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza della coesione tra i membri del gruppo in vista della prossima sfida.

di Paolo Moramarco Chivu a Sky Sport ha parlato in vista della sfida contro il Como. Queste le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni dell’emittente. In vista della sfida contro il Como, Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato a Sky Sport della sua prima stagione alla guida della squadra nerazzurra, tra difficoltà, crescita personale e l’ ambizione di lottare per lo scudetto. Per l’occasione, Chivu ha sottolineato l’importanza di rimanere fedele a se stesso e ha descritto il legame speciale che si è consolidato all’interno del gruppo, un aspetto fondamentale per la competitività della squadra. LA SFIDA PIÙ GRANDE IN QUESTA STAGIONE – «Cercare di essere me stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chivu a Sky Sport: «L’abbraccio a Barella indica una particolarità del gruppo. La nostra forza sta in questo aspetto»

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