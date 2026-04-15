In visita a Roma, il figlio dell'ultimo Scià di Persia, Reza Pahlavi, è stato ospite a Cinque Minuti, la trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista Bruno Vespa su Rai 1. Al centro dell'intervista, che andrà in onda nella serata di oggi 15 aprile, il dossier Iran. "Adesso c'è un regime ferito che cerca vendetta contro la sua popolazione e tutti i protagonisti coinvolti in questo scontro. Sono molto deboli e sull'orlo del collasso - ha detto il principe - Sono molto più pericolosi e ci sono molti Paesi che sanno che se questo regime vuole continuare a sopravvivere creerà altri problemi. Ecco perché abbiamo un'opportunità d'oro adesso per liberarcene completamente".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cinque Minuti, Pahlavi da Vespa: "Posso guidare la transizione"

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