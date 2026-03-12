CINQUE MINUTI REFERENDUM | SU RAI1 TUTTI I BIG TRANNE UNO SFILANO DA VESPA

Nella campagna su un referendum sulla giustizia, i principali leader di partito sono intervenuti in diretta da Bruno Vespa durante la trasmissione “Cinque Minuti”, in onda da venerdì 13 marzo alle 20. Quasi tutti i big hanno partecipato, tranne uno, che non è apparso nel confronto televisivo. La presenza dei rappresentanti politici ha caratterizzato le puntate dedicate alla discussione sui temi referendari.

Nell’ambito della campagna sul Referendum sulla giustizia, i leader di partito sfilano da Bruno Vespa a “Cinque Minuti”, in onda da venerdì 13 marzo alle 20.30 su Rai1. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo, come sempre subito dopo il Tg1 delle 20 e prima di Affari Tuoi, con Angelo Bonelli di AVS, Carlo Calenda di Azione, Maurizio Lupi di Noi Moderati. Era previsto anche Matteo Renzi di Italia Viva ma ha rinunciato, fa sapere una nota ufficiale della Rai. Lunedì 16 marzo sarà ospite Matteo Salvini della Lega; martedì 17 marzo Antonio Tajani di Forza Italia; mercoledì 18 marzo sarà la volta di Giuseppe Conte del M5S; giovedì 19 marzo sarà il turno di Elly Schlein del PD. 🔗 Leggi su Bubinoblog

