Cinque persone sono attualmente iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di una ragazza di 12 anni a Bisceglie. La giovane è deceduta dopo essere stata colpita da un albero abbattuto dal vento. L’incidente si è verificato in una zona pubblica, e le autorità stanno valutando eventuali responsabilità legate alla gestione o alla manutenzione degli spazi verdi.

AGI - Sono cinque le persone iscritte, al momento, nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte di Alicia Amoruso, la 12enne deceduta a Bisceglie dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dal vento. La Procura di Trani, che coordina le indagini, ha iscritto cinque persone con l'ipotesi di omicidio colposo in concorso e gravità del reato (desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione): si tratta di quattro dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune di Bisceglie e del legale rappresentante della società incaricata della gestione del verde pubblico. Secondo quanto ricostruito, la tragedia si è verificata nel pomeriggio del 14 aprile in via Veneziano, quando un pino è improvvisamente crollato colpendo la ragazza mentre si trovava lungo la strada poco dopo l'uscita da scuola.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cinque indagati per la morte della 12enne uccisa da un albero

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