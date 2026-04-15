Cinghiale investito in via Napoleona | Pesava 120 chili ed era anzianissimo

Nella zona di via Napoleona a Como è stato trovato un cinghiale morto investito. L’animale pesava circa 120 chili ed era considerato molto anziano dai testimoni e dagli esperti che hanno esaminato il corpo. La scoperta ha suscitato curiosità tra i residenti, mentre le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente. Nessuna altra informazione sul luogo o su eventuali interventi successivi è stata comunicata finora.

Dietro il ritrovamento del cinghiale morto in via Napoleona a Como emerge ora un dettaglio sorprendente: si trattava di un esemplare eccezionalmente anziano, un caso raro secondo gli esperti.A spiegarlo è il comandante della polizia provinciale Marco Testa, che ha fornito un primo quadro delle.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Un cinghiale investito in via Napoleona a ComoUn cinghiale è stato trovato morto nella prima mattina di oggi, 15 aprile 2026, lungo via Napoleona a Como. A 15 anni pesava 120 chili, poi David si riprese la vita. Ed è diventato l'ombra di CaneloCi sono storie che ha senso raccontare anche quando le ultime pagine devono ancora essere scritte. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Un cinghiale investito in via Napoleona a Como; Cinghiale investito e ucciso, nel corso della notte qualcuno porta via la carcassa; Scende dall'auto in panne e viene travolto e ucciso da un'altra macchina sulla Sassari-Ittiri, vittima un uomo di 43 anni; Soverato (Cz): Cinghiale investito da un treno, convogli bloccati per un’ora. Travolto da un cinghiale, la Regione condannata al risarcimento del dannoMassarosa, il caso risale al dicembre del 2021, quando l’animale sbucò all’improvviso in via del Brentino. Per l’automobilista l’impatto fu inevitabile, nessun cartello informava su eventuali perico ... msn.com L'animale che non hai spostato dalla strada sta uccidendo il prossimo. Dopo il tasso che non scappa, il capriolo che zigzaga, il lupo che non sa calcolare la velocità e il cinghiale che attraversa in branco — questa è la tile che li collega tutti. Perché ogni carcas - facebook.com facebook