A 15 anni pesava 120 chili poi David si riprese la vita Ed è diventato l' ombra di Canelo

A 15 anni, pesava 120 chili e ha affrontato una lunga battaglia contro il sovrappeso. Cresciuto a Phoenix da genitori latini, ha deciso di cambiare vita e ha intrapreso un percorso di perdita di peso. Dopo aver superato molte sfide, ha raggiunto una forma fisica più stabile e si è dedicato alla carriera di pugile, diventando un avversario temibile sul ring.

Ci sono storie che ha senso raccontare anche quando le ultime pagine devono ancora essere scritte. Accade quando il protagonista ha già incarnato più di un capitolo significativo. 17 dicembre 1996, Phoenix, Arizona: David Benavidez nasce con sangue messicano ed ecuadoriano nelle vene; un tortuoso tracciato esistenziale lo porterà a innalzare un'impalcatura di muscoli, su fondamenta di resilienza. Il campione è ancora di là da venire, anzi non è nemmeno immaginabile, mentre il ragazzino si dibatte dentro un bozzolo troppo ingombrante, visto che prima di compiere quindici anni arriva a pesare quasi centoventi chili. Prima del sovrappeso, era già cominciata la boxe, nella sua vita; nei primi anni di vita per la precisione, visto che suo padre aveva iniziato ad allenarlo prima che compisse quattro anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A 15 anni pesava 120 chili, poi David si riprese la vita. Ed è diventato l'ombra di Canelo Articoli correlati “Pesava 6 chili”. Italia, la scoperta shock nell’utero di una paziente: poi accade l’incredibileUna donna di 69 anni conviveva da tempo con un tumore alle ovaie di dimensioni eccezionali, circa 28 centimetri di diametro, senza avvertire alcun... Leggi anche: Incidente mortale sulla provinciale 120, perde la vita un ragazzo di 24 anni