Alla Chiesa San Vitale si tiene un evento organizzato da Il Cerchio delle Donne e CittadinanzAttiva Napoli Ovest, dedicato alla proiezione di un film. L’iniziativa si propone di contrastare la solitudine attraverso il cinema, favorendo l’incontro e l’inclusione tra i partecipanti. L’obiettivo è creare uno spazio in cui le persone possano condividere un’esperienza comune e rafforzare i legami sociali.

Alla Chiesa San Vitale il progetto di Il Cerchio delle Donne e CittadinanzAttiva Napoli Ovest usa il cinema per creare inclusione e nuove relazioni sociali. Contrastare la solitudine partendo da un gesto semplice: sedersi accanto a qualcuno e condividere un film. È questa l’idea alla base della “Cineteca del Mercoledì”, l’iniziativa promossa da Il Cerchio delle Donne insieme a CittadinanzAttiva Napoli Ovest, che ogni settimana apre le porte della sala parrocchiale della Chiesa San Vitale per offrire un momento di incontro, gratuito e accessibile a tutti. A raccontarne lo spirito è Sunny De Vita, referente territoriale di CittadinanzAttiva Napoli Ovest, che descrive il progetto come una risposta concreta a un bisogno sempre più diffuso ma spesso invisibile: quello della solitudine.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cineteca del Mercoledì: un film per combattere la solitudine

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