La Gioia | il film di Gelormini tra solitudine ossessioni e fragilità umane al cinema dal 12 febbraio 2026

Il film “La Gioia” di Nicolangelo Gelormini arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio 2026. La pellicola, interpretata da Valeria Golino e Jasmine Trinca, si concentra su temi come solitudine, ossessioni e fragilità umane. La distribuzione è affidata a Vision Distribution.

Il nuovo film “La Gioia”, diretto da Nicolangelo Gelormini e interpretato da Valeria Golino e Jasmine Trinca, arriverà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 12 febbraio 2026, distribuito da Vision Distribution. L’opera, una produzione italiana del 2025, affronta temi complessi come l’amore oscuro, la solitudine e l’ossessione, esplorando le dinamiche di una relazione proibita e le fragilità umane. Il film, presentato in anteprima in concorso alle Giornate degli Autori durante la 82° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2025, si preannuncia come un’immersione in un’atmosfera claustrofobica e intensa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera, a Roma, è stata presentata in anteprima assoluta “La Gioia”, il nuovo film di Michele Gelormini con Saul Nanni.

Domani arriva nelle sale italiane ‘La Gioia’, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini.

