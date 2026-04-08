Un ingegnere ha donato alla Cineteca di Milano una collezione di quattordicimila videocassette e DVD. La raccolta, conservata in modo ordinato, comprende film di vario genere e provenienza. La donazione occupava gran parte di un appartamento in via Foppa, dove si trovavano le cassette e i DVD in modo sistematico. La collezione viene descritta come “monumentale e rara”.

Milano – Quattordicimila videocassette e dvd “foderavano” la sua casa in via Foppa. Qui l’ingegnere Toni Falconi aveva deciso di approdare quarant’anni fa, rientrando in Italia dopo un’intensa carriera che lo aveva portato negli Stati Uniti, nella compagnia petrolchimica internazionale ExxonMobil Chemical. Mentre continuava a lavorare (rilevò e divenne presidente anche della società svizzera Parpinelli Tecnon) con una cura altrettanto “ingegneristica” progettava e faceva crescere la sua collezione personalissima, film dopo film. L’ingegnere Falconi, classe 1938, è venuto a mancare pochi mesi fa, ma quel patrimonio non sarà disperso: è stato donato dalle nipoti Manuela e Mirta Lucà Dazio a Cineteca Milano, che sta ricavando uno spazio tutto per lui nell’archivio di Cormano e che tornerà a proiettare i titoli preziosi trovati in via Foppa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il regalo dell’ingegnere Toni Falconi: 14mila film in dono alla Cineteca di Milano. “Videoteca monumentale e rara”

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