Presentato nel 2025 alla Mostra del Cinema di Venezia un documentario che racconta l' effetto che fanno i libri della Premio Nobel quando a leggerli sono dei ragazzi di oggi

Nel 2025, alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato presentato un documentario che si concentra sull’effetto dei libri di Annie Ernaux su giovani studenti francesi. Il film, intitolato

I n Scrivere la vita – Annie Ernaux raccontata dalle studentesse e dagli studenti Claire Simon posiziona la sua videocamera nelle aule francesi e cattura la vitalità delle parole del Premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux e il loro impatto sui suoi lettori e lettrici adolescenti. Leggi anche › I 5 libri fondamentali di Annie Ernaux, neo Premio Nobel per la Letteratura Una clip da “Scrivere la vita – Annie Ernaux raccontata dalle studentesse e dagli studenti”. Presentato nel 2025 alla Mostra del Cinema di Venezia, il documentario dà così voce a una generazione che, attraverso la lettura condivisa a scuola, trova le parole per raccontarsi, riflettendo sulla differenza di classe, i conflitti generazionali, la parità di genere e il desiderio di trovare la propria identità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

