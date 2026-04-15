Cine Teatro Metropolitano | sul palco Quattro pezzi facili meno una

Al Cine Teatro Metropolitano si svolge la seconda rassegna teatrale intitolata “Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà”. Questa serie di spettacoli segue gli appuntamenti precedenti e prosegue con la rappresentazione di “Quattro pezzi facili meno uno”. La rassegna, che si tiene nel teatro cittadino, si concentra su temi legati alla resistenza e alla solidarietà attraverso diverse performance teatrali.

Continua al Cine Teatro Metropolitano la Seconda Rassegna teatrale “Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà”. Iniziativa promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi,Si tratta di una nuova sfida per la Fondazione Girolamo Tripodi che dimostra la sua capacità.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "L’invenzione dell’amore"al Cine Teatro Metropolitano per Un palco per la città Oltre i Confini: in scena al Cine teatro Metropolitano "4 X 25"Continua al Cine Teatro Metropolitano la seconda rassegna teatrale “Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà”... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosa succede in città?: al Cineteatro Metropolitano rock e ricordi con Blaskom Band; Marco Capretti al Metropolitano di Reggio Calabria; OLTRE I CONFINI: il 17 aprile in scena Quattro pezzi facili meno una con Francesco Gallelli; Carmen al Cine Teatro Odeon: omaggio all'opera lirica tra canto e flamenco il 17 aprile 2026. Reggio Calabria, continua al Cine Teatro Metropolitano la Rassegna teatrale Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e SolidarietàPromossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi, continua al Cine Teatro Metropolitano la Seconda Rassegna teatrale Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà. Si tratt ... strettoweb.com Reggio Calabria, il comico di Made in sud Marco Capretti al Cine-Teatro MetropolitanoProsegue la programmazione del progetto di rete Teatri della Magna Grecia, promosso dall’Associazione Calabria Dietro le Quinte – APS nell’ambito dell’avviso regionale Programmi di distribuzione ... strettoweb.com BLASKOM BAND, NOTTE ROCK AL METROPOLITANO Ieri sera il concerto travolgente dei Blaskom Band al Cineteatro Metropolitano: omaggio a Vasco Rossi tra energia, racconti e pubblico in festa > https://www.cultandsocial.it/blaskom-band-notte-rock-al-m - facebook.com facebook