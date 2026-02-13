L’invenzione dell’amore al Cine Teatro Metropolitano per Un palco per la città

Il Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato sabato 14 febbraio alle 17,30 lo spettacolo “L’invenzione dell’amore”, primo evento della rassegna 2026 Un palco per la città, dedicato alla natura universale e irrazionale di un sentimento che, dalla strada ai palazzi più eleganti, muove le persone senza distinzione.

C’è un sentimento che rende folli tutti, dai mendicanti ai re. È l’amore. E proprio all’amore – anzi, alla sua invenzione – è dedicato il primo spettacolo della rassegna 2026 Un palco per la città, in programma sabato 14 febbraio alle ore 17,30 al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria. Nel salotto della regina d’Inghilterra Eleonora D’Aquitania, un gruppo di dame dialoga sui temi dell’amore, stabilendone regole e modi. È l’inizio della stagione dell’Amor Cortese, che attraversando i secoli – dal dolce stil novo al romanticismo – resta ancora oggi l’unica regola valida. Questa la trama dello spettacolo in cui a trionfare è l’amore che, per essere definito tale, deve essere cortese.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria, il teatro Metropolita ha riaperto le porte ieri sera con lo spettacolo “L’invenzione dell’amore”, una rappresentazione che ha attirato un folto pubblico e ha segnato il rilancio della scena culturale locale, dopo mesi di chiusura forzata.

San Valentino a Reggio: al Cineteatro Metropolitano va in scena ‘L’invenzione dell’amore’Un palco per la città inaugura la stagione 2026 con uno spettacolo in costume medievale. Nel salotto di Eleonora D’Aquitania si parla di regole e modi dell’amore, tra reading, musica, poesia e racco ... citynow.it

