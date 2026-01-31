La Fiera di Milano apre le sue porte alla Casa del Made in Italy, uno spazio dedicato all’innovazione e alle imprese italiane. Durante Mido 2026, la grande fiera dell’occhialeria in corso fino al 2 ottobre, questa nuova struttura diventa il punto di incontro tra aziende e investitori. Un’occasione per mettere in mostra i prodotti italiani e favorire nuovi investimenti nel settore.

Si è aperta a Fiera Milano la Casa del Made in Italy, un nuovo hub dedicato a imprese e investitori che si colloca al centro dell’attenzione durante Mido 2026, la fiera internazionale dell’occhialeria in corso fino al 2 ottobre. L’inaugurazione ha avuto luogo nella giornata di apertura della manifestazione, con la presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, del presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e del presidente di Mido e Anfao, Lorraine Berton. L’evento segna l’avvio di una presenza strategica e strutturata per supportare le imprese italiane in un momento di crescente domanda internazionale per prodotti di qualità e innovazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spazio dedicato all’innovazione italiana ospita imprese e capitali alla Fiera di Milano

Approfondimenti su Fiera Milano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiera Milano

Argomenti discussi: A Chieri c'è Spazio!; Passaggio d’Accursio, Spazio di Innovazione Urbana; A Roma, un nuovo spazio dedicato agli amanti del buon design; A CASEITALY EXPO 2026 laboratori tecnici dedicati alla posa e all’innovazione dell’involucro edilizio.

Inaugurato SmartCityLab Milano, nuovo spazio di innovazione dedicato alle soluzioni sulle città intelligentiÈ stato inaugurato oggi, in via Ripamonti 88, lo SmartCityLab, incubatore e acceleratore certificato, laboratorio di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie, centro di promozione ... affaritaliani.it

Pavia si prepara a diventare la capitale dell’innovazione:dall’8 all’11 aprile 2026 al via la Pavia Innovation Week diretta da Massimo Sideri (mi-lorenteggio.com) Pavia, 30 gennaio 2026 – Dall’8 all’11 aprile 2026 si terrà la prima edizione della Pavia Innov ... mi-lorenteggio.com

torna a LA PLAY Uno spazio dedicato al game design indipendente, ai concept e alle sperimentazioni ludiche, gestito da Ludus Boardgame Club - APS Se sei game designer, se ami i prototipi, i giochi che osano e i progetti che c - facebook.com facebook

All’aeroporto di Cagliari apre la Pet Area: spazio dedicato a cani e gatti viaggiatori x.com